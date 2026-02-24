◇オープン戦 三菱重工East7―4JR四国（2026年2月24日 安芸市営球場）

三菱重工Eastが24日、今季初の練習試合となるJR四国戦に臨み、7―4で逆転勝ちした。8回に2点差を追いつくと、なおも2死一、三塁から6年目の中山遥斗内野手（27）が左越えへ勝ち越しの決勝3ラン。投げては、先発した2年目左腕・安達壮汰投手（23）が2回打者6人をパーフェクトに封じた。

「1点を取って、次の9回を守り切れば勝てる場面。とにかく1点を取るんだという思いで打席に入った。打った瞬間に、入ったと思いました」

中山が持ち前の長打力を遺憾なく発揮した。7回の守備から途中出場して迎えた8回の第2打席。カウント1ストライクからの2球目、真ん中高めの直球を完璧に捉えた。放物線を描いた打球は、左翼席後方のネット中段を直撃。推定飛距離130メートルの豪快弾で、チームの初陣を飾った。

「チャンスで打てないのが課題だった。そこに対するアプローチは、もう技術練習だけではない、という思いに行き着きました」

オフシーズンの取り組みが奏功した。母校である国学院大の人間開発学部健康体育学科でスポーツ心理学を研究する伊藤英之准教授に師事。月1回のペースでメンタルトレーニングの講習を受けるとともに、練習日には欠かさず結果を送り、フィードバックを受け取る。中山は「きょう、あの場面で打てたことは今後の自信につながりますし、取り組みとしては間違っていないと思います」とうなずいた。

「自分の持ち味は長打。それを生かすためには打率も上げていかないといけない。いかに甘く入ったボールを仕留められるかというのも、今年のテーマです」

技術の向上にも余念がない。選球眼を磨くために、フリー打撃では直球だけでなく変化球もリクエスト。ランダムで投じてもらうことで、より実戦感覚を高めることにも注力してきた。

「きょうのスタメンの内野陣を見ても、自分より全員が年下。自分はもう若さだけでやっていく立場ではないですし、5年分の経験をさせてもらっている。もう一度、スタメンを取りにいくことで、チーム内にも相乗効果が出てくると思います」

大阪桐蔭、国学院大を経て今季が6年目。台頭著しい若手とベテランの狭間の世代で、一、三塁の激しい定位置争いが待つ。「強豪と言われる学校でやってきたのは自分の強み。そこでの経験も言葉やプレーで伝えていきたい」と自らの立ち位置を理解する。

連覇を狙った昨季の都市対抗は初戦で敗れ、日本選手権も出場を逃した。「みんなが悔しい思いをした。自分も結果を出して、常に這い上がっていく気持ちでやります」。経験豊富な右のスラッガーが本来の力を発揮すれば、打線の強力なアクセントとなる。