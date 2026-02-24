AKB48・小栗有以、”ありのままの時間”写した写真をカレンダーに
AKB48・小栗有以の2026年4月始まりカレンダー（ハゴロモ）が3月14日に発売される。カレンダーは壁掛けと卓上の2種。
【写真】さわやかでかわいい！ブルーのストライプシャツを羽織った小栗有以
撮影を手がけたのは、小栗有以の1st写真集『君と出逢った日から』でもタッグを組んだ細居幸次郎氏。日常の延長線にある静かなぬくもりと、どこか切なさを含んだまなざしを捉えた「ありのままの時間」を感じさせるような表紙になっている。長年培われてきた信頼関係の中だからこそ生まれた、肩の力を抜いた自然な表情と、ふとした瞬間のやわらかな空気感が一枚に閉じ込められている。
ここでしか見られないリラックスした自然体の“ゆいゆい”と、日々をともにするような感覚を楽しむことができる。
