TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第8話「刑罰：ソドリック街区潜入調査 1」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報、ロケーションビジュアル第4弾が公開された。

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

刺客の手際のよさから、ザイロは冒険者ギルドが裏で糸を引いていると疑い、ギルド長リデオ・ソドリックの調査を提案。パトーシェとザイロは貴族夫人と間男に扮し、旦那の暗殺を依頼するという体裁でギルドに潜入する。

公開された場面写真では、テオリッタの寝顔をはじめ、貴族夫人に扮するパトーシェ、ベネティム・レオプールらの姿が切り取られている。

また、脚本を猪原健太、絵コンテ・演出を藤原準、総作画監督を木村和貴、作画監督をKAGO、菊池有騎、車車人、長沼智也、槙田路子がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）