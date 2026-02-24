全国のスーパーや専門店などの中から特に優れた逸品を決める「お弁当・お惣菜大賞」の麺部門で、城山ストアーの油ぞうめんが最優秀賞を受賞しました。



「地元、奄美で幼い頃に食べた味を再現したい」そんな思いから生まれた油ぞうめんの開発秘話に迫ります。



（仁田尾美菜キャスター）

「城山ストアーの入口入ってすぐの所に並んでいるのは油ぞうめん。大きなポップが出されていて、最優秀賞受賞のシールも貼られている」





城山ストアーの「シャキシャキ島らっきょうと薩摩揚の奄美まーさ油ぞうめん」今年の「お弁当・お惣菜大賞」の麺部門で、全国からエントリーされた1195品の中から最優秀賞に選ばれました。開発したのは、商品開発部の池畠美智子部長です。（城山ストアー・商品開発部・池畠美智子部長）「今でも信じられないような気分で、今でも実感がわいていない状態」油ぞうめんは奄美地方の郷土料理で、奄美市出身の池畠さんの「幼い頃に食べた味を再現したい」という思いから生まれました。（城山ストアー・商品開発部・池畠美智子部長）「本当に素朴で、それしかないおかず（油ぞうめん）を食べて毎日過ごしていた」2024年9月から開発に取り組み、多いときで一日に30食以上作ったことも。1年以上、試行錯誤を重ね、2025年11月、ようやく当時の味が再現できました。（城山ストアー・商品開発部・池畠美智子部長）「これだ！と。あの時の瞬間は本当に嬉しかった」通常、郷土料理では使われないさつま揚げや豚肉を加え、より多くの人が食べやすいようまろやかに仕上げました。（仁田尾美菜キャスター）「優しい油の香りがフワッと鼻から抜けていく」息子である池畠丈二社長も幼い頃の記憶が蘇ったと言います。（城山ストアー・池畠丈二社長）「小さい頃、祖母の家に遊びに行っているときにおやつ代わりに出てきたのがこのそうめん」お弁当・お惣菜大賞では軽やかな油や、しっかり効いた出汁が評価されたということです。24日は、店頭に並ぶと30分で完売しました。（客）「奄美出身なのでずっと小さいときからこれで育った」「そうめんは普通水の中で回っているが油でどのように味付けしているのかなと」“日本一”の油ぞうめんは城山ストアーの県内4店舗で1日10食限定で販売されています。