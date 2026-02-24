ミランがロフタス・チークの8週間離脱を発表…パルマ戦で相手GKと接触、顔面重傷も手術成功
ミランは23日、イングランド代表MFルベン・ロフタス・チークが顔面の重傷および歯槽骨の骨折により、約8週間の離脱を余儀なくされることを発表した。
ロフタス・チークは22日に行われたセリエA第26節パルマ・カルチョ戦で先発出場を果たした。しかし、試合序盤に相手GKエドアルド・コルヴィの頭がロフタス・チークの顔面に直撃。出血した同選手は、担架に乗せられて11分にピッチを後にする事態となっていた。
当初、ロフタス・チークは日曜日の午後に手術を受ける予定だったものの、顎顔面専門科のあるサンティ・パオロ・エ・カルロ病院に入院し、月曜日に手術を実施。クラブは「手術は無事に成功した。順調に回復しており、選手はすでに退院している」と報告している。
パルマに0−1で敗れたミランは、今シーズンの開幕節クレモネーゼ戦以来となるリーグ戦黒星。この結果、首位インテルとの勝ち点差を「10」に離されている。2023年夏にミランに加入したロフタス・チークは、今シーズンのここまで公式戦27試合出場3ゴール1アシストを記録している。
ロフタス・チークは22日に行われたセリエA第26節パルマ・カルチョ戦で先発出場を果たした。しかし、試合序盤に相手GKエドアルド・コルヴィの頭がロフタス・チークの顔面に直撃。出血した同選手は、担架に乗せられて11分にピッチを後にする事態となっていた。
パルマに0−1で敗れたミランは、今シーズンの開幕節クレモネーゼ戦以来となるリーグ戦黒星。この結果、首位インテルとの勝ち点差を「10」に離されている。2023年夏にミランに加入したロフタス・チークは、今シーズンのここまで公式戦27試合出場3ゴール1アシストを記録している。