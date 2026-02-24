「ペレもできなかったゴールを決めた男」が話題！「Ｇ・ジェズスの再来」も出現したコピーニャ2026【現地発】

「ペレもできなかったゴールを決めた男」が話題！「Ｇ・ジェズスの再来」も出現したコピーニャ2026【現地発】