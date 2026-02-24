【公立高校最終倍率詳報】鶴丸・甲南は前年超え 玉龍は全体トップの1.72倍 中央は2番目に高い1.64倍
来月4日と5日に行われる公立高校入試の最終的な出願状況が発表されました。今月13日の発表を受けて353人が出願する学校や学科を変えました。詳しい倍率を見ていきます。
■鹿児島学区
まずは、鹿児島学区です。鶴丸と甲南はいずれも前の年を上回り、鶴丸が全体で4番目に高い1.47倍、甲南が5番目に高い1.43倍となりました。鹿児島中央は今月13日の発表よりも倍率が上がり、全体で2番目に高い1.64倍となりました。錦江湾は定員を下回りました。
武岡台の普通は1.11倍。開陽の普通は前の年を下回り0.82倍。明桜館はいずれの学科も定員を下回りました。
松陽の美術は出願先の変更があり、定員を下回りました。鹿児島東は定員割れです。鹿児島工業の工業Ⅱ類は1.23倍です。
今月13日の発表で最も高い倍率だった鹿児島南の体育は1.5倍となりました。吹上は電子機械が1倍です。
伊集院は0.53倍で定員割れ。市来農芸、串木野も定員を下回りました。
鹿児島玉龍は全体で最も高い1.72倍となりました。鹿児島商業はビジネスクリエイトが1.04倍。情報イノベーションとアスリートスポーツは定員割れです、
鹿児島女子は全ての学科で定員を下回りました。
■南薩学区
指宿、山川、頴娃は定員を下回りました。枕崎は前の年を上回ったものの定員割れです。
鹿児島水産は海洋が1.11倍。加世田は前の年を大きく上回りましたが定員には達しませんでした。加世田常潤、川辺はいずれも定員を下回りました。
薩南工業と指宿商業は全ての学科で定員を下回りました。
■北薩学区
北薩学区です。川内は前の年を下回る0.85倍で定員割れ。川内商工のインテリアは1.03倍、商業は1.01倍です。
川薩清修館はいずれの学科も定員割れ。薩摩中央も全ての学科で定員を下回りました。
鶴翔は食品技術が前の年を上回る0.8倍。野田女子の衛生看護は出願者がいませんでした。
出水は前の年を上回り1.19倍。出水工業と出水商業は定員を下回っています。
■姶良・伊佐学区
姶良・伊佐学区です。大口は前の年を上回ったものの、定員割れ。伊佐農林と霧島は全ての学科で定員を下回っています。
蒲生は情報処理が0.89倍。加治木は前の年を下回る0.99倍で定員割れです。
加治木工業は電子が1.14倍で、他の5つの学科は定員を下回りました。
隼人工業は電子機械が1.06倍で情報技術が1.2倍。国分は普通が0.94倍、理数が1.39倍です。福山はいずれの学科も定員割れです。
国分中央は園芸工学が1.05倍、生活文化が1.23倍です。他の2つの学科は定員割れです。
■大隅学区
大隅学区です。曽於はすべての学科で定員を下回りました。
志布志、串良商業はいずれの学科も定員割れ。楠隼は1人が出願しました。鹿屋は0.79倍で前の年を大きく下回りました。
鹿屋農業は食と生活が1.05倍でその他は定員を下回りました。
鹿屋工業は電気が1.03倍、電子が1.29倍ですが、その他は定員割れです。
垂水、南大隅、鹿屋女子はいずれも定員を下回りました。
■熊毛学区
熊毛学区です。種子島は普通が前の年を上回り0.66倍。
種子島中央、屋久島はいずれの学科も定員割れです。
■大島学区
大島学区です。大島は前の年を上回り、1.04倍。奄美はすべての学科で定員を下回りました。
大島北はいずれの学科も定員割れ。古仁屋と喜界も定員を下回りました。
徳之島は総合学科が1.06倍。沖永良部はいずれも定員割れです。与論は出願者がいませんでした。
■定時制
定時制です。鹿児島学区の開陽は普通が1.5倍でした。大島学区の奄美は定員割れです。
公立高校入試は来月4日と5日に行われ、合格発表は12日です。