今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月25日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


焦って動き回ると意図しない結果に……。腰を落ち着けて過ごそう。

11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


やるべきことを最優先して手掛ける慎重さが大切。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


迷いが多い１日。直感を全面的に頼りにすると好結果に。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


落ちこぼれ気分の日。ほしいものを買って自分を慰めて。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


誤解されがちな日。相手を許す気持ちがあれば人間関係が上向きに。

7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


読書日和。人生や生き方を語る本には思わぬ収穫がありそう。

6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


AIやパソコンにツキあり。特に情報集めに使うと効果的。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


レジャー運が最高潮。仕事終わりは思い切り遊び尽くそう。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


自分を見つめ直すなら今。これからに必要なことを考えよう。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


家にいる時間を増やすと吉。趣味などでのんびりしよう。

2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


計画に縛られると苦しむことに。行き当たりばったりが◎。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


お金にシビアになろう。ストレス発散の買いものは上限額を設定して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)