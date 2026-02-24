2026年2月25日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
焦って動き回ると意図しない結果に……。腰を落ち着けて過ごそう。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
やるべきことを最優先して手掛ける慎重さが大切。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
迷いが多い１日。直感を全面的に頼りにすると好結果に。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
落ちこぼれ気分の日。ほしいものを買って自分を慰めて。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
誤解されがちな日。相手を許す気持ちがあれば人間関係が上向きに。
7位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
読書日和。人生や生き方を語る本には思わぬ収穫がありそう。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
AIやパソコンにツキあり。特に情報集めに使うと効果的。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
レジャー運が最高潮。仕事終わりは思い切り遊び尽くそう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
自分を見つめ直すなら今。これからに必要なことを考えよう。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家にいる時間を増やすと吉。趣味などでのんびりしよう。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
計画に縛られると苦しむことに。行き当たりばったりが◎。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
お金にシビアになろう。ストレス発散の買いものは上限額を設定して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)