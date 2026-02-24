「ええ？！まってまって」人気ボーイズグループ、不適切発言を謝罪＆配信中止。「こりゃー当たり前」
4人組男性ダンスボーカルグループ・OWVの公式X（旧Twitter）は2月23日、投稿を更新。メンバーの不適切発言を謝罪し、アーカイブ配信を中止することを報告しました。
「OWVメンバーはじめ、スタッフ一同、再発防止に向けて全力で取り組み、今後も皆さまが安心して楽しんでいただける番組作りを心掛けます」と、締めくくっています。
コメントでは「こりゃー当たり前にアーカイブ中止されるわ」「普段だったら全然笑えるのだろうけど、お願いだからもう少し"料理番組である"という自覚を持ってくれればな、と思います ファンのために面白くしようとしているのは伝わっていますが、そのせいでアーカイブが非公開になって悲しむのはファンなので」「個人的に大爆笑させてもらいました」「ええ？！まってまってえええええ」と、さまざまな声が寄せられました。
「自覚を持ってくれればな」同アカウントは「【お詫び】このたび、2月23日（月）に出演いたしました NATSLIVE『OWV Perfect Protein Party』内におきまして、出演メンバーによる不適切な発言がございました。そのため、アーカイブ配信を中止させていただくこととなりました」と報告。「配信を楽しみにお待ちいただいていた視聴者の皆さま、ならびに関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪しました。
「配信中止は仕方ない」ネット上の情報によると、料理などを楽しむ生配信企画の中で、メンバーが下品なジョークを言ってしまったようです。ファンからは「コンプラに厳しい現代だと、コレだけでもクレームで大炎上しかねないから。配信中止は仕方ない」などのコメントも寄せられていました。
(文:多町野 望)