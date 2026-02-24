登録188万人の人気YouTubeグループが解散へ 「フォーエイト48」過去メジャーデビューも…今年6月23日をもって
YouTuberグループ「フォーエイト48」が24日、6月23日をもって解散すると発表した。
【動画】フォーエイト48、大切なご報告「活動を終了します」
男女6人組で、チャンネル登録者数は188万人。2022年には音楽でメジャーデビューも果たしている。
YouTubeチャンネルに「フォーエイトから皆様に大切なご報告があります」と題した動画を公開し、全員で出演。「6月23日をもって活動を終了します。突然のご報告となって申し訳ございません」と頭を下げた。
昨年11月頃から、グループのゴールについて話し合ってきたという。その結果、「やりたいことを全力でやりきりたい」と決意。6月23日については「フォーエイトの結成日」で「7年を迎える大切な日。その日まで活動を続けたい」と明かした。
「今までフォーエイトを応援していただいた皆様、本当にありがとうございます
残り4ヶ月ぐらいになるんですけど、フォーエイトらしさをしっかり出して、皆さんにしっかり楽しんでもらえるような動画をたくさんあげていくので、今後もよろしくお願いします」と呼びかけた。
