元日本代表で14年ソチ五輪に出場した、タレント高橋成美さん（34）が24日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。自身の名解説の反響について語った。

高橋さんはミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケート・ペアで「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組を「宇宙一」と評するなど、テレビ解説が話題になった。

レギュラー出演のブラックマヨネーズ吉田敬から「テレビで見てる高橋さんからは考えられない解説。解説とかされるイメージがなかった。もっと、普通の話ができひん人なんかな」と失礼な質問をぶつけられても、「天真らんまんとは言われるんですが、フィギュアスケートのことはすごく勉強したので、すごく得意げに話します」と応じて笑いを誘った。

日本選手は冬季五輪最多のメダル獲得数となったが、日本での盛り上がりについて「（選手には）伝わりきっていないです。SNSとか見てても、トレンドとか見ようと思ってもイタリアのトレンドが出てくるんですよね。なので、帰国してさぞかしびっくり姿がかわいらしいですね」と笑った。

現地を訪れていた高橋さんも、自身の名解説がバズっていることを「全然知らなくって。びっくりしました」と目を見開いていた。