根暗騎士に助けられた元聖女のブサ猫。手厚いもてなしに至福のひととき／根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！

根暗騎士に助けられた元聖女のブサ猫。手厚いもてなしに至福のひととき／根暗騎士による溺愛満喫中のブサ猫、実は聖女です！