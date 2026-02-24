ふたりだけの特別な時間♡【Ray㋲・櫻井優衣】が紡ぐ「妄想デート」をお届け！

まだまだ寒いこの季節は、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒ささえも心地よくて、少しだけあったかく思えたり...。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が紡ぐ「妄想デート」をお届けします！彼氏気分で、優衣とのデートを思う存分お楽しください♡

櫻井優衣と妄想デート 世界でイチバン可愛い彼女。ふたりだけの特別な時間がはじまる。 まだまだ寒いこの季節は、人肌が恋しくなる。でも、大好きな恋人と一緒にいれば、その寒さも心地よくて、少しだけあったかく思えたり。 そんな幸せなひとときを、Ray㋲の櫻井優衣がお届けします。彼氏気分で、優衣とのデートをお楽しみください♡

いつもストイックな彼女だけど、僕とのデートの日はチートデイなんだとか。

本当はその幸せそうな顔をいつだって見せてほしいんだよ。我慢なんかしないでさ... もう十分細いのに、普段は体型を気にして食事は減らしているらしい。僕といるときも、いないときも、いつだって君には幸せでいてほしい。 「この日のために、我慢してるの！」なんて君は言うけど、正直な話、いつだってたくさん食べてほしい。だって、おいしいものを食べてるときの君は、こんなにも幸せそうなんだから。 だけど……僕のため、なんて言われたら、やっぱりちょっとうれしくなるな（笑）。 デニムジャケット（3月発売予定）19,800円、デニムパンツ 15,180円／ともにMOUSSY（バロックジャパンリミテッド）赤タートルニット 5,940円／REDYAZEL ルミネエスト新宿店 撮影／三瓶康友 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／野口由佳（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

櫻井優衣