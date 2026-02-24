「メガミデバイス」より「PUNI☆MOFU マオ（再生産）」追加生産分が2月26日11時より順次予約再開
【PUNI☆MOFU マオ（再生産）追加生産分】 2月26日11時より順次予約再開 5月 発売予定
コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU マオ（再生産）」の追加生産分を2月26日11時より順次予約受付を再開する。
本商品は同社ガールズプラモデル「メガミデバイス」の「PUNI☆MOFU」シリーズのマオを立体化したもの。「メガミデバイス」シリーズの素体“マシニーカBlock2-M”を更に低身長化した“マシニーカBlock2-S”素体が採用された小さくて可愛らしい造形が特徴となっている。
ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しむことができる。
メインウェポン「スタンプハンマー」は両腕や背中にセットして様々なアクションポーズを取ることが可能。
なお、コトブキヤ各店、コトブキヤオンラインショップにて予約の際、上限数はお一人様2個までとなっており、1月予約時に既に上限まで予約済みの方は注文することができない。
【PUNI☆MOFU マオ（再生産）追加生産分について】- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) February 24, 2026
5月発売予定「PUNI☆MOFU マオ（再生産）」追加生産分の予約を行います。
2026年2月26日(木)11時より予約開始。
※壽屋直営店以外の取り扱い店舗様は、以降順次予約開始。https://t.co/hnM0YusZMs#メガミデバイス #コトブキヤ pic.twitter.com/gjHQSdrP0A
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama