【PUNI☆MOFU マオ（再生産）追加生産分】 2月26日11時より順次予約再開 5月 発売予定

コトブキヤは、プラモデル「PUNI☆MOFU マオ（再生産）」の追加生産分を2月26日11時より順次予約受付を再開する。

本商品は同社ガールズプラモデル「メガミデバイス」の「PUNI☆MOFU」シリーズのマオを立体化したもの。「メガミデバイス」シリーズの素体“マシニーカBlock2-M”を更に低身長化した“マシニーカBlock2-S”素体が採用された小さくて可愛らしい造形が特徴となっている。

ピュアなプロポーションを楽しめる「素体モード」や様々なパーツを取り付けた「武装モード」など、組み替えにより大きくシルエットを変えて楽しむことができる。

メインウェポン「スタンプハンマー」は両腕や背中にセットして様々なアクションポーズを取ることが可能。

なお、コトブキヤ各店、コトブキヤオンラインショップにて予約の際、上限数はお一人様2個までとなっており、1月予約時に既に上限まで予約済みの方は注文することができない。

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama