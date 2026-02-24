元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「安定している」と評価している女子アナウンサーの実名を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが３月末で退社、フリーに転身するという記事が紹介されると、作家の岩下尚史さんはＭＣの大島由香里アナウンサーと垣花正という２人のフリーアナについて「大島さんはフジテレビを辞めたって、こんなに帯番組できる人、あんまりいないよね。垣花さんだって、ニッポン放送辞めたって、その局で番組持っていて、２人とも大きい事務所だよね」と独自の表現で称賛。

ここで垣花に「北斗さんが思う、いいアナウンサーとは？」と聞かれた北斗は「そりゃ、大島由香里でしょ」と断言。「やりやすいなというのは一番初めに（番組に）来た時から思ってた」と答えた。

その上で「あとは日テレなんかで言うと、浦野モモアナとか、かわいいよね〜。『ヒルナンデス！』の」と日テレの入社４年目・浦野アナの名前を口に。「モモちゃんも安定してるの。何かあったら、すぐ切り替えて。カンペが出なくても自分できちんと言ったり。見てると、すげえなあって」と続けていた。