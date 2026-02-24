女性ラップデュオ「chelmico」が24日、公式サイトを更新。今年3月より無期限で活動を休止すると発表した。

同サイトで「いつもchelmicoを応援いただき、誠にありがとうございます。chelmicoは、2026年3月より無期限で活動を休止することが決定いたしました」と報告。

「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります」とし、メンバー2人はそれぞれソロ活動に専念するとした。

chelmicoはRachelとMamiko（鈴木真海子）によるラップデュオ。14年に結成した。

Rachelは「いつの日かパワーアップした2人で戻ってこられるように頑張ります。chelmicoの音楽もまた聴いてもらえたら嬉しいです。どうかこれからもよろしくお願い致します」とコメント。

Mamikoも「今後はソロから少しずつ活動を再開して、改めて自分にとっての音楽とじっくり向き合いたいと思っています。心身ともに整えていく時間を大切にしながら、どんな音を表現したいのか探りたいと思っています。chelmicoとしてのライブや制作を、より良い形でお届けするために、いまは少し力を蓄える時間にします」とコメントした。