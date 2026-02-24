県内はきょうも、午前中を中心に晴れて日差しがありましたね。



県中央植物園では、春の訪れを告げる花が見頃を迎えています。



これは、可憐な花ですね。



雪からのしずくのような花を咲かせているのはその名もスノードロップです。



富山市婦中町の県中央植物園では、例年より早い先月上旬から咲き始め、いまがちょうど見頃です。



週末は気温が大きく上昇した県内は、きょうも比較的暖かく、最高気温は、富山市で12.6度と3月下旬並み。





高岡市伏木で11.2度と3月中旬並みでした。ただ今夜遅くには広い範囲で雨が降り始め、あすの昼ごろまで断続的に降る見込みです。きょうはスギ花粉の飛散も観測され、いよいよ春ですね。少し気が早いですが、春を飛び越して夏に向けた予報です。富山地方気象台はきょう、6月から8月までの暖候期予報を発表しました。今年の夏は、平均気温が高く、降水量はほぼ平年並みの見込みです。気温が高くなる理由として気象台は、地球温暖化の影響で大気全体の温度が高いこと、偏西風が日本付近でやや北を流れ、太平洋高気圧の本州付近への張り出しが強まりやすいことなどを挙げています。北陸地方は暖かい空気に覆われやすく、この夏は暑くなる見通しだということです。去年の夏も厳しい暑さが続きましたね。去年の夏、富山市の平均気温は27.1度と観測史上最高を記録。最高気温も39.8度まで上がり、こちらも記録を更新しました。さらに猛暑日は26日と、観測史上2番目の多さでした。きょう発表された暖候期予報では、北陸に限らず全国的に気温が高めとなる見込みです。今年も注意が必要ですね。まだ先の話ではありますが、暑さ対策が大切になりそうです。