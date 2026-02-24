BMXで世界を目指す小学生が、阿南市にいます。



元プロ選手である父に憧れ、始めたBMX。



父の背中を追い、BМXに熱中する9歳の今を取材しました。

（父・片岡えいじさん）

「イェーイ、めっちゃよかったよ、ナイス」

BMXのフリースタイル。



自転車を使ってジャンプや回転などの技を披露し、完成度や独創性を競う競技です。



技の難易度や美しさ、オリジナリティーなどがポイントとなります。

そんな競技に熱中するのが、阿南市の小学3年生・片岡奏太くん。



2025年10月には、岡山県で行われたBMXの「全日本フリースタイル選手権・7歳から9歳の部」に、県内の小学生として初めて出場し、5位という成績を収めました。



奏太くんがBMXを始めたのは、5歳の時。

（片岡奏太くん（9））

「お父さんがみんなと一緒に自転車に乗っていて、自分は遊んでいたが、楽しそうやなあと思って始めました」



奏太くんがBMXを始めたきっかけとなった父・えいじさん、実はBMXの元プロ選手。



2023年には「全日本BMXフリースタイル選手権」の、30歳以上の部で準優勝しています。

（片岡奏太くん（9））

「（お父さんは）みんながやっていないトリック（技）を、大会で決めたりしていてすごい。かっこいいなって思う」

（父・片岡えいじさん）

「奏太は持ち前の瞬発力やダイナミックな動きがある」

「このまま好き（という気持ち）を続けていけば、もっともっと成長できると思う」

BMXを頑張る奏太くんですが、学校ではごく普通の小学生。



取材したこの日も授業中、積極的に発表していました。

（片岡奏太くん（9））

「ガムテープを折った」



（小学校・教諭）

「ガムテープを折ったもの」



学校を終えて家に帰ると、練習までは束の間の休憩です



（片岡奏太くん（9））

「重い」



（父・片岡えいじさん）

「さすがに無理やな」

練習に行く前には、仕事から帰宅したお母さんがすぐ薪ストーブを使えるよう、薪の組み立てを手伝います。

（片岡奏太くん（9））

「父ちゃんがケガして痛いから、やってって言われて始めた」



お手伝いの後は、ご褒美のおやつタイムです。



休憩が終わると、いざ練習へ。

（片岡奏太くん（9））

「やっぱりフライやって」



（父・片岡えいじさん）

「上にあげるやつ？」



（片岡奏太くん（9））

「フライも知らんの？」



（父・片岡えいじさん）

「エビフライしか知らん」



奏太くんは、えいじさんが5年前に立ち上げた阿南市にあるBMXスクールで、多い時には週6日練習しています。

（片岡奏太くん（9））

「好きな技は、ディケードという技」



「ディケード」は、前輪が上がっている間にライダーが360度回転する技です。



この技、実はえいじさんからは教わっておらず、奏太くん自身で習得した技です。

（父・片岡えいじさん）

「ディケードがあんまりできない」



（片岡奏太くん（9））

「ってかできんやん」



（父・片岡えいじさん）

「ばらすな、ばらすな」



（記者）

「（お父さんは）あんまりじゃなくてできんの？」



（片岡奏太くん（9））

「うん」



（父・片岡えいじさん）

「たまにしかできひん」



（片岡奏太くん（9））

「たまにでもできてない」

（父・片岡えいじさん）

「できたことあるし」

「これは今、練習中の新技で『エルクグライド』」

「前輪だけでバランスを取って、縦軸の回転だけじゃなく横軸の回転も入っている。スピンの軸でバランスを取る」

「いいね、いいね」

「おー、攻めた」



練習中、えいじさんが指導する場面はほとんどありませんでした。



そこにはある思いが…。

（父・片岡えいじさん）

「教えてしまうことによって上下関係が付くと思うんですけど、そうじゃなくて」

「願わくばずっと友達関係、仲間関係のままいたいな」

「もう一つはたくさん失敗をしてほしいという思いがあって」

「彼が自主的に僕に聞いてくれるまでは、自分からはできるだけ教えないようにしてます」

指導者と選手としてではなく、BMXを楽しむ仲間・友達でいたいという父・えいじさん。

奏太くんのBMXに取り組む姿を見て、今は小学1年生の妹・花凛さんもBMXに取り組んでいます。



父・えいじさんの背中を見て始めたBMX。



奏太くんは、幼稚園の卒園式で将来の夢を語っていました。

（幼稚園の卒園式・片岡奏太くん）

「僕が大きくなったら、BMXの先生になりたい」

「みんなと一緒にBMXに乗りたい」

（父・片岡えいじさん）

「素直に嬉しいです」

「自転車じゃなくていろんなことを頑張れば、奏太なら（BMXの先生に）なれると思う」



全日本選手権に出場した奏太くんの次の目標は…。

（片岡奏太くん（9））

「世界大会に出たい」



奏太くんが目指すお父さんの背中、そして世界の舞台はまだ先にあります。