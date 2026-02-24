ＢＭＸで世界を目指す小学生 父の背中を追う9歳の今【徳島】
BMXで世界を目指す小学生が、阿南市にいます。
元プロ選手である父に憧れ、始めたBMX。
父の背中を追い、BМXに熱中する9歳の今を取材しました。
（父・片岡えいじさん）
「イェーイ、めっちゃよかったよ、ナイス」
BMXのフリースタイル。
自転車を使ってジャンプや回転などの技を披露し、完成度や独創性を競う競技です。
技の難易度や美しさ、オリジナリティーなどがポイントとなります。
そんな競技に熱中するのが、阿南市の小学3年生・片岡奏太くん。
2025年10月には、岡山県で行われたBMXの「全日本フリースタイル選手権・7歳から9歳の部」に、県内の小学生として初めて出場し、5位という成績を収めました。
奏太くんがBMXを始めたのは、5歳の時。
（片岡奏太くん（9））
「お父さんがみんなと一緒に自転車に乗っていて、自分は遊んでいたが、楽しそうやなあと思って始めました」
奏太くんがBMXを始めたきっかけとなった父・えいじさん、実はBMXの元プロ選手。
2023年には「全日本BMXフリースタイル選手権」の、30歳以上の部で準優勝しています。
（片岡奏太くん（9））
「（お父さんは）みんながやっていないトリック（技）を、大会で決めたりしていてすごい。かっこいいなって思う」
（父・片岡えいじさん）
「奏太は持ち前の瞬発力やダイナミックな動きがある」
「このまま好き（という気持ち）を続けていけば、もっともっと成長できると思う」
BMXを頑張る奏太くんですが、学校ではごく普通の小学生。
取材したこの日も授業中、積極的に発表していました。
（片岡奏太くん（9））
「ガムテープを折った」
（小学校・教諭）
「ガムテープを折ったもの」
学校を終えて家に帰ると、練習までは束の間の休憩です
（片岡奏太くん（9））
「重い」
（父・片岡えいじさん）
「さすがに無理やな」
練習に行く前には、仕事から帰宅したお母さんがすぐ薪ストーブを使えるよう、薪の組み立てを手伝います。
（片岡奏太くん（9））
「父ちゃんがケガして痛いから、やってって言われて始めた」
お手伝いの後は、ご褒美のおやつタイムです。
休憩が終わると、いざ練習へ。
（片岡奏太くん（9））
「やっぱりフライやって」
（父・片岡えいじさん）
「上にあげるやつ？」
（片岡奏太くん（9））
「フライも知らんの？」
（父・片岡えいじさん）
「エビフライしか知らん」
奏太くんは、えいじさんが5年前に立ち上げた阿南市にあるBMXスクールで、多い時には週6日練習しています。
（片岡奏太くん（9））
「好きな技は、ディケードという技」
「ディケード」は、前輪が上がっている間にライダーが360度回転する技です。
この技、実はえいじさんからは教わっておらず、奏太くん自身で習得した技です。
（父・片岡えいじさん）
「ディケードがあんまりできない」
（片岡奏太くん（9））
「ってかできんやん」
（父・片岡えいじさん）
「ばらすな、ばらすな」
（記者）
「（お父さんは）あんまりじゃなくてできんの？」
（片岡奏太くん（9））
「うん」
（父・片岡えいじさん）
「たまにしかできひん」
（片岡奏太くん（9））
「たまにでもできてない」
（父・片岡えいじさん）
「できたことあるし」
「これは今、練習中の新技で『エルクグライド』」
「前輪だけでバランスを取って、縦軸の回転だけじゃなく横軸の回転も入っている。スピンの軸でバランスを取る」
「いいね、いいね」
「おー、攻めた」
練習中、えいじさんが指導する場面はほとんどありませんでした。
そこにはある思いが…。
（父・片岡えいじさん）
「教えてしまうことによって上下関係が付くと思うんですけど、そうじゃなくて」
「願わくばずっと友達関係、仲間関係のままいたいな」
「もう一つはたくさん失敗をしてほしいという思いがあって」
「彼が自主的に僕に聞いてくれるまでは、自分からはできるだけ教えないようにしてます」
指導者と選手としてではなく、BMXを楽しむ仲間・友達でいたいという父・えいじさん。
奏太くんのBMXに取り組む姿を見て、今は小学1年生の妹・花凛さんもBMXに取り組んでいます。
父・えいじさんの背中を見て始めたBMX。
奏太くんは、幼稚園の卒園式で将来の夢を語っていました。
（幼稚園の卒園式・片岡奏太くん）
「僕が大きくなったら、BMXの先生になりたい」
「みんなと一緒にBMXに乗りたい」
（父・片岡えいじさん）
「素直に嬉しいです」
「自転車じゃなくていろんなことを頑張れば、奏太なら（BMXの先生に）なれると思う」
全日本選手権に出場した奏太くんの次の目標は…。
（片岡奏太くん（9））
「世界大会に出たい」
奏太くんが目指すお父さんの背中、そして世界の舞台はまだ先にあります。