■全国の25日（水）の天気
前線が西・東日本の太平洋側に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。九州から東北南部は広い範囲で雨が降り、太平洋側では激しく降る所があるでしょう。九州や四国では、25日夕方までの24時間に100ミリ以上の大雨となる所もありそうです。東北北部は雨や雪となるでしょう。北海道は晴れ間が出そうです。

朝の最低気温は、北海道や東北北部で24日より低くなりますが、東北南部から西の地域は4月並みの所が多く、この時期としては暖かい朝でしょう。日中の最高気温は24日より低い所が多く、関東はこの時期本来の寒さになりそうです。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　-6℃（-3　2月中旬）
仙台　　　4℃（＋1　4月上旬）
新潟　　　6℃（＋2　4月上旬）
東京都心　9℃（-2　4月中旬）
名古屋　　14℃（＋8　5月上旬）
大阪　　　11℃（＋3　4月中旬）
広島　　　9℃（＋3　4月上旬）
高知　　　13℃（＋4　4月下旬）
福岡　　　9℃（＋3　3月下旬）
鹿児島　　16℃（＋6　5月上旬）
那覇　　　20℃（±0　4月下旬）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　3℃（＋1　3月上旬）
仙台　　　7℃（-5　平年並み）
新潟　　　10℃（-4　3月中旬）
東京都心　11℃（-7　2月中旬）
名古屋　　16℃（-4　3月下旬）
大阪　　　14℃（-6　3月中旬）
広島　　　16℃（＋1　3月下旬）
高知　　　17℃（-3　3月下旬）
福岡　　　15℃（＋4　3月中旬）
鹿児島　　22℃（±0　4月中旬）
那覇　　　23℃（-1　3月下旬）

■全国の週間予報
26日は、関東の沿岸部で雨の残る所がありますが、全国的には晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、天気の変化は早く、27日から28日は、各地で再び雨が降るでしょう。3月1日は晴れてお出かけ日和になりますが、2日は沖縄や九州から雨が降り出し、3日は西日本や東日本で広く傘の出番となりそうです。気温は26日以降、全国的に平年を上回る日が続くでしょう。雪の多い地域では、急な雪解けによる災害に注意が必要です。