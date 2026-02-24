■全国の25日（水）の天気

前線が西・東日本の太平洋側に停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。九州から東北南部は広い範囲で雨が降り、太平洋側では激しく降る所があるでしょう。九州や四国では、25日夕方までの24時間に100ミリ以上の大雨となる所もありそうです。東北北部は雨や雪となるでしょう。北海道は晴れ間が出そうです。

朝の最低気温は、北海道や東北北部で24日より低くなりますが、東北南部から西の地域は4月並みの所が多く、この時期としては暖かい朝でしょう。日中の最高気温は24日より低い所が多く、関東はこの時期本来の寒さになりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -6℃（-3 2月中旬）

仙台 4℃（＋1 4月上旬）

新潟 6℃（＋2 4月上旬）

東京都心 9℃（-2 4月中旬）

名古屋 14℃（＋8 5月上旬）

大阪 11℃（＋3 4月中旬）

広島 9℃（＋3 4月上旬）

高知 13℃（＋4 4月下旬）

福岡 9℃（＋3 3月下旬）

鹿児島 16℃（＋6 5月上旬）

那覇 20℃（±0 4月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（＋1 3月上旬）

仙台 7℃（-5 平年並み）

新潟 10℃（-4 3月中旬）

東京都心 11℃（-7 2月中旬）

名古屋 16℃（-4 3月下旬）

大阪 14℃（-6 3月中旬）

広島 16℃（＋1 3月下旬）

高知 17℃（-3 3月下旬）

福岡 15℃（＋4 3月中旬）

鹿児島 22℃（±0 4月中旬）

那覇 23℃（-1 3月下旬）

■全国の週間予報26日は、関東の沿岸部で雨の残る所がありますが、全国的には晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、天気の変化は早く、27日から28日は、各地で再び雨が降るでしょう。3月1日は晴れてお出かけ日和になりますが、2日は沖縄や九州から雨が降り出し、3日は西日本や東日本で広く傘の出番となりそうです。気温は26日以降、全国的に平年を上回る日が続くでしょう。雪の多い地域では、急な雪解けによる災害に注意が必要です。