2023年8月にAKB48を卒業し、現在はドラマや舞台で活躍している女優・清水麻璃亜さんの初となる写真集「あしたも隣に」（撮影：佐藤佑一、仕様：A4判／オールカラー／128ページ、税込3850円）がKADOKAWAよりリリースされます。



【写真】透き通るような白肌の清水麻璃亜さん

移り変わる日々の喧騒から離れ、ゆったりと流れる時間に身を任せた清水さんのオトナな旅。撮影は香川県で行われました。



旅の途中で見せた、飾らない素顔やドキッとするような大胆なしぐさ。お酒に酔った艶やかで無防備な表情と、こぼれ落ちる本音。2014年のデビューから、一回りオトナになった彼女。アイドルとして、そして女優として駆け抜けてきた青春の日々に、想いを馳せながら彼女の「ありのまま」を、1冊に収めています。



清水さんは「「写真集を出したい！」なんて、恥ずかしくて言えないくらい、私には遠くて大きな夢のひとつでしたが、今こうして写真集発売のお知らせをしています。やったー！ 嬉しいー!!!!いつもそばにいてくれるファンの皆様はもちろん、今まで出逢ってくれた沢山の皆様、このお知らせに驚いている方も、そしてこれをきっかけに私を知ってくれた方にも、見ていただきたいです。撮影はずっと快晴！ゆらゆら穏やかな瀬戸内海のそばで、とにかくあたたかい時間を過ごしながら撮っていただきました。海と緑に囲まれて、毎日夕陽が綺麗で、ぽけーっとして、美味しいご飯いっぱい食べて、楽しくお酒も飲んで、涙出るほど笑って……。ずっと抱きしめていたいような時間が1冊の本になり、私の写真集として誰かに届くと思うと嬉しくてたまりません。ページをめくる皆さんにもあったか〜く届くと嬉しいです」と喜びを語っています。



【清水麻璃亜さんプロフィル】

しみず・まりあ 1997年9月29日生まれ、群馬県出身。YKAgent所属。2014年、「AKB48 Team 8 全国一斉オーディション」にて群馬県代表として合格し、同年チーム8として劇場公演にデビュー。2023年にAKB48を卒業後は、ドラマや舞台などで女優として活躍しており、現在はぐんま観光特使としても活動。▼公式アカウントはX：https://x.com/gn___maria

Instagram：https://www.instagram.com/gn___maria HP：https://shimizu-maria.com/