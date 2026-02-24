2026年2月19日、YouTubeグループのQuizKnockが自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の杏とクイズ対決を行った。

今回のクイズのテーマは果物の「杏」。杏はQuizKnockとの対決に「ハードルが高い」と慄いているようで、「太刀打ちできる気がしない」と漏らした。今回は、お互い1週間の予習をしてきた上で、さっそく対決をしていくことに。

序盤は「アンズは何科？」「杏の種子の乾燥した部分をなんという？」など、基礎知識が出題された。回答者である杏とQuizKnockのメンバーである伊沢拓司、須貝駿貴は難なく正解し、問題は徐々にマニアックな方向へ。

3問目は実際に杏が目の前に出され、「なんの商品に含まれた杏なのか」という問題が。正解は『崎陽軒』の『シウマイ弁当』に含まれている杏だったようだ。伊沢は「香りで一発」と正解。杏は惜しくも外れてしまったようだ。だが、終盤の「杏が使われている管楽器は何か」という問題で、杏は見事正解。今回の動画では須貝が優勝となったが、杏は正解した問題もあったため「いい気持ちで帰れる」と楽しんだようだ。

今回の動画に視聴者からは「居心地良すぎる」「すごい」「クイズ王の才覚ある」といった声が集まった。

（文＝向原康太）