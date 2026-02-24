【ストーカー親にロックオンされた娘】微笑ましいはずの光景だけど？ゾワッ…＜第4話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第4話 なぜ？寒気が……
【編集部コメント】
あぁーー……エツコさんの暴走は続きます。もう少し大人しく「見守る」ということをしたほうが良さそうですが……。しかも子ども同士の間に入って、手まで繋がせる策略家ぶり。ケンシンくんは笑顔のつもりかもしれませんが、ナツキさんには少し不気味な表情に見えてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
