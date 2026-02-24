一般道路での後部座席のシートベルトの着用率が鹿児島は2025年35.7％で、全国で6番目に低かったことが分かりました。高速道路での着用率も2024年を下回り、全国平均より低い現状です。大切な命を守るため、正しいシートベルトのつけ方を教えてもらいました。



こちらは後部座席でのシートベルトの重要性を確かめるため、 JAFが行った検証の様子です。時速55キロで走行する車が壁に衝突。すると、シートベルトを着用していないダミー人形は衝撃で前方に投げ出されてしまいました。





後部座席でのシートベルトの着用は2008年の道路交通法改正で義務付けられました。しかし、JAFと警察庁が2025年行った調査では、一般道路での着用率は2024年より少し増加したものの全国で45.8％。鹿児島は2024年より2ポイント低い35.7％で全国で6番目に低くなりました。現状について、JAFの担当者に聞きました。(JAF鹿児島支部推進課事業係・吉住侑季さん)「シートベルトを着用していないと本人のケガはもちろん同乗者の致命傷にもつながり車外放出といった重大事故にもつながる。シートベルトの着用率を上げる啓発活動を行っているがまだまだ浸透していないと感じたのが現状」一方、高速道路での着用率は全国で79.9％、鹿児島は2024年を11ポイント以上下回り、71.6％となっています。(JAF鹿児島支部推進課事業係・吉住侑季さん)「一般道路では違反点数が課されない一方で高速道路では点数の対象となる制度上の違いがある。ただしどの道路でもシートベルトを着用するのは義務なのでどの道路を走っていてもシートベルトを着用していただきたい」吉住さんに正しいシートベルトのつけ方を教えてもらいました。(JAF鹿児島支部推進課事業係・吉住侑季さん)「まずは深く腰掛けてください。ベルトのねじれやよれがないようにしてください。またベルトが首に掛かっていないかも見てください。そして鎖骨、胸骨、骨盤の位置を通っていることを確認しましょう。骨盤を通っていれば骨を締め付け過ぎず内臓に負荷がかかることもありません」また、シートベルトの高さが変えられる場合は首に掛からないように調節しましょう。大切な命を守るためのシートベルト。正しい知識と高い意識で安全なドライブを心掛けましょう。