2026年4月開校の「桜島学校」に、明和校区でも…。少子化を受け、鹿児島市内で小・中学校の統合が進められています。24日の市議会で新年度、市内の小・中学校50校で適正化に向けて学校の統合を協議していくことが明らかになりました。



児童や生徒数が減っていることなどから、鹿児島市は2026年4月、桜島の8つの小・中学校を統合し、市内初の9年制の義務教育学校「桜島学校」を開校します。また、住宅や団地が立ち並ぶ明和校区でも、現在、12学級の明和小学校と6学級の明和中学校を統合して2030年以降、2校目となる小中一貫の9年制の義務教育学校の開校を目指しています。





24日の市議会で、明和校区の小・中学校の整備について新年度、施設の配置計画や事業スケジュール、事業費の算出など基本計画が策定されることが示されました。また、2025年度、市立の小・中学校で学校の適正化に向けて統合の協議を進めている学校の数についても明らかにされ、計50校、全体の約4割に上ります。（鹿児島市・原之園哲哉教育長）「今後の学校規模適正化等については、令和8年度に設置する検討委員会での協議を踏まえる中で、市内全域を対象とした学校規模適正化 配置基本計画策定の検討など必要に応じた対応を行っていきたい」また、学校の規模の適正化などについて、現在、桜島地域と明和校区にとどまっていて今後、児童生徒数の急激な減少などへの対応が喫緊の課題であるとの認識が示されました。