チャットアプリに年齢を偽って登録し…18歳未満の少女と“パパ活”関係に　性交渉持ったか　西宮市の61歳男を逮捕　兵庫県警

１８歳未満であることを知りながら、少女と性交渉に及んだとして、兵庫県西宮市の無職の男（６１）が逮捕されました。



男はチャットアプリに年齢を偽って登録して被害少女と知り合い、“パパ活”関係の中で犯行に及んだとみられています。



▽チャットアプリに「たける」と登録



兵庫県警が２月２４日、青少年愛護条例違反の疑いで逮捕したのは、西宮市苦楽園二番町の無職の男（６１）です。



県警によると、男は去年７月、少女（１７）が１８歳未満であることを知りながら、男の自宅で性交渉に及んだ疑いが持たれています。





男は「ひまトーク」というチャットアプリに「たける」という名で登録し、去年５月に被害少女と知り合ったということです。アプリ上では、年齢を偽って「３８歳」と登録していたといいます。そして、“本物の彼氏ができるまで、おじさんが彼氏になってあげよう”という旨で被害少女を誘い、現金や貴金属、ブランド物のバッグなどを渡していたということで、いわゆる「パパ活」の関係だったとみられています。被害少女は、自らが１７歳であることを男に説明していたということです。▽容疑を否認被害少女本人が県警に、“付き合っている人と別れようとしたところ、監視されている”という旨を相談し、事件が発覚。携帯電話の通信履歴の捜査などから、男の逮捕に至ったということです。取り調べに対し男は、「確かに女の子を私の自宅に連れてきたことはありました。しかし性交渉はしていません。年齢も当時１８歳と聞いていました」という旨を述べ、容疑を否認しています。