阪神梅田本店、あんこ菓子の新店登場 グルテンフリーのクッキー＆どら焼きなど、新たな「あんこの楽しみ方」
大阪・梅田の阪神梅田本店・地下1階にあんこ菓子専門店「都松庵」が、あす2月25日にオープンする。
【写真】梅田に登場「AN DE COOKIE しおバター」＆「グルテンフリーのどら焼き 」
都松庵は、京都で75年余りにわたり受け継がれた伝統技術を活かしながら、現代の食トレンドに応えるあんこ菓子を展開してきた。梅田の新店舗では、手土産として支持を集める定番商品に加え、阪神梅田本店でのみ展開する限定商品をラインアップ。伝統と現代の洗練された感性が出会う、新たな「あんこの楽しみ方」を提案する。
■AN DE COOKIE しおバター 阪神梅田本店限定商品
繊細な口どけで人気のグルテンフリークッキーに、待望の“甘塩っぱい”が新味として限定登場。京都らしいやさしい白生あんに、ほんのり塩気をきかせ、バターのまろやかさを重ねた。甘みと塩味がほどよく調和する、上品な味わい。限定フレーバーは、特別感のある贈り物にもおすすめ。
【価格】648円（税込）
【内容量】10粒入り
【特定原材料28品目】卵・乳
グルテンフリーのどら焼き 阪神梅田本店限定商品
京都のあんこ屋が炊き上げた自慢の北海道産粒あんを、ふわりと軽い米粉生地でやさしく挟んだ、はんなり上品な限定どら焼き。グルテンフリーで軽やかな口あたりと食べやすいサイズは、日常の愉しみから上質な贈答まで、さまざまな場面で活躍する一品。
【価格】単品270円、4個入1350円、6個入1944円、8個入2484円、12個入3564円 ※全て税込価格
【内容量】1個
【特定原材料28品目】卵・乳
オープン記念 プレゼントキャンペーン（2月25日〜）
■もなか・粒あんセット
期間中、購入者全員にプレゼント（1人1セット）
■オリジナルサコッシュ
期間中、税込3000円以上購入者に1点プレゼント
【写真】梅田に登場「AN DE COOKIE しおバター」＆「グルテンフリーのどら焼き 」
都松庵は、京都で75年余りにわたり受け継がれた伝統技術を活かしながら、現代の食トレンドに応えるあんこ菓子を展開してきた。梅田の新店舗では、手土産として支持を集める定番商品に加え、阪神梅田本店でのみ展開する限定商品をラインアップ。伝統と現代の洗練された感性が出会う、新たな「あんこの楽しみ方」を提案する。
■AN DE COOKIE しおバター 阪神梅田本店限定商品
繊細な口どけで人気のグルテンフリークッキーに、待望の“甘塩っぱい”が新味として限定登場。京都らしいやさしい白生あんに、ほんのり塩気をきかせ、バターのまろやかさを重ねた。甘みと塩味がほどよく調和する、上品な味わい。限定フレーバーは、特別感のある贈り物にもおすすめ。
【価格】648円（税込）
【内容量】10粒入り
【特定原材料28品目】卵・乳
京都のあんこ屋が炊き上げた自慢の北海道産粒あんを、ふわりと軽い米粉生地でやさしく挟んだ、はんなり上品な限定どら焼き。グルテンフリーで軽やかな口あたりと食べやすいサイズは、日常の愉しみから上質な贈答まで、さまざまな場面で活躍する一品。
【価格】単品270円、4個入1350円、6個入1944円、8個入2484円、12個入3564円 ※全て税込価格
【内容量】1個
【特定原材料28品目】卵・乳
オープン記念 プレゼントキャンペーン（2月25日〜）
■もなか・粒あんセット
期間中、購入者全員にプレゼント（1人1セット）
■オリジナルサコッシュ
期間中、税込3000円以上購入者に1点プレゼント