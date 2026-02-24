中国商務省が24日、日本の20の企業や団体を対象とする軍民両用品目の輸出を禁止したと発表しました。

リストには、三菱造船や、航空機の部品などを製造する三菱重工業、川崎重工業、IHIの各社の子会社などのほか、自動車やエネルギー関連の企業名が並びます。 ただ、規制の対象となる製品や根拠などは示されておらず、名前を挙げられた企業からは戸惑いの声もあがっています。

■ENEOS

「当社は、中国商務部が本日発表した公告（2026年第12号）に関して、事実確認を進めている。引き続き情報収集に努めると共に、必要に応じて適切な対応を検討していく」

■IHI

「事実関係を確認中で、状況を注視していく」

■NEC

「状況を注視しつつ、事業への影響を精査する」

一方、輸出禁止の対象とされた理由や影響について、コメントを控える企業や団体も複数あり、ある企業は「中国側をあえて刺激したくない」と話しました。

経済産業省の担当者は、リストに載った日本の企業などはこれまでにすでに中国からの輸入を減らすなど対策を取っているところもあるものの、「実際にどのような影響が出るのか精査が必要だ」と話しました。