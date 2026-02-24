アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」が、２４日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。茺田崇裕が、驚きの嗜好を明かした。

「【喫茶と茺田と神山。】肩がふれあう喫茶店」というタイトル通り、茺田と神山智洋はハンディカメラを片手に人気の喫茶店を訪問。レトロな雰囲気が漂う店内でオリジナルドリンクを頼んで「きれいやなー」とはしゃいだ。

ミートソーススパゲティを注文した流れから２人の話題の中心は麺類に。かねて麺が好きだという茺田は「いっつも、とろろそばを食べていました。だから爐修个瓩辰童討个譴討い泙靴拭廚半个ぁ同じものでも「飽きない。結構、偏食なんですよね。全然同じもの何回でもいける」と語った。

ちなみに、パスタなどにも粉チーズなどは「全くかけへん」タイプだそう。「味変をあんましない」といい、サラダにドレッシングをかけずに食べることもあると明かした。

一方、茺田は「ホットケーキ作るやんか。ホットケーキミックスあるやん。あれ、焼く前が１番おいしいねん」と衝撃の告白を始め、「ホットケーキはレアがいい。表面だけ焼くみたいな。ステーキのレアみたいな状態」と笑顔を見せた。

生焼けのホットケーキは食中毒や消化不良を起こす危険性があるのは言わずもがなだ。当然、神山も「偏食じゃない。猜儉瓩吻狄瓩拱や」と驚いた。さらに、茺田が生で食べるために「お腹を壊す」と語ると、「当たり前やろ。火が入ってないねんから」とツッコんでいた。

ホットケーキは十分加熱して食べましょう。