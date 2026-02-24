ドル円１５５．８５近辺、ユーロドル１．１７８５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は155.85近辺、ユーロドルは1.1785近辺で推移している。この日の主役はドル円相場で、東京朝方の154.53付近を安値に、ロンドン序盤にかけて156.28付近まで上昇した。足元では155円台後半へと小反落も、依然として前日比１円超の大幅な円安・ドル高水準で取引されている。



ユーロドルは1.1768-1.1796レンジに押し込められており、ほぼ蚊帳の外の値動き。この日は円相場が主導している。ユーロ円は182.21付近を安値に184.19付近まで買われるなど、円安が進行している。



高市首相が日銀利上げに難色を示したとの一部報道が円売りを強めた。あすの日銀人事動向も注目される。



USD/JPY 155.87 EUR/USD 1.1787 EUR/JPY 183.73

