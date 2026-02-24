奥田民生さんのホームページが更新されました。

【映像】奥田民生さんの公演延期のお知らせ

「奥田民生『MTRYツアー2026“春 Ooh La La”』 2／28愛知、3／7宮城公演、公演延期のお知らせ

いつも奥田民生を応援いただき、誠にありがとうございます。

本人の体調不良によりご心配をおかけしております。おかげさまで順調に回復しておりますが、医師と相談の結果、万全のパフォーマンスを行うために、大事をとってもうしばらく休養することといたしました。大変申し訳ございませんが、下記の2公演についても開催を延期とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいていました皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。

＜開催延期公演＞

2月28日（土）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

3月07日（土）【宮城】仙台サンプラザホール

振替日程に関しましては準備が出来次第、後日詳細をお知らせいたします。各公演のチケットは、そのまま振替公演でご使用いただけますので大切に保管をお願いします。

また、ご来場が叶わず払い戻しをご希望のお客さまにも、追って払い戻し対応をさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご了承の程、何卒よろしくお願い申し上げます」（『ABEMA NEWS』より）