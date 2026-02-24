【松屋】3月中は何度でも″最大100円引き″！お得な定期券は数量限定だよ。《2月24日から販売開始》

松屋は、2026年2月24日10時から、松屋の定期券「MATSUYA PASS」を先行販売しています（一部店舗を除く）。

使えば使うほどお得！

3月限定の定期券「MATSUYA PASS」は200円です。購入すると、3月1日0時から31日23時59分までの1か月間、定番の人気メニューが何度でも"最大100円引き"になります。回数制限はありません。つまり、使えば使うほどお得感が増すということです。

店頭の券売機または松屋の公式アプリ「モバイルオーダー」で購入できます。利用時は店頭の券売機、タブレットに2次元コードをかざして商品を選んでください。定番焼肉定食は100円引き、牛めし類・カレー類・どんぶり類は70円引きになります。

・対象メニュー

牛めし、ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし、鬼おろしポン酢牛めし、チーズ牛めし、キムチ牛めし、ねぎマヨ辣牛めし、マヨキムチ牛めし

創業ビーフカレー、チーズ創業ビーフカレー、創業ビーフカレギュウ、ハンバーグ創業ビーフカレギュウ、うまトマハンバーグ創業ビーフカレー

キムカル丼、元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼、牛ビビン丼、鶏そぼろたまご丼

牛焼肉定食（W定食含む）、カルビ焼肉定食（W定食含む）、厚切り豚カルビ焼肉定食（W定食含む）、スタミナ厚切り豚カルビ定食（W定食含む）、牛焼肉ピリ辛炒め定食（W定食含む）、プルコギ定食（W定食含む）

うまトマハンバーグ定食、たっぷりチーズうまトマハンバーグ定食、牛肉あいがけうまトマハンバーグ定食、デミグラスソースハンバーグ定食、デミたまハンバーグ定食、デミオムハンバーグ定食、炙り焼鮭定食、新焼き牛めし（松屋専門店のみ）

店舗の在庫がなくなり次第、定期券の販売を終了します。カード背面の署名と、商品受け取り時にスタッフへカードを提示するのが利用条件となっています。。

朝定食メニューを除く定番メニュー全種類・全サイズに利用できます。購入商品数は無制限です。店舗によって販売商品が異なる場合や、期間限定商品など一部対象外。店内飲食、テイクアウトどちらでも使えます。なお、テイクアウトのみそ汁は別途料金が必要です。

定期券が利用できるのは本人のみ、譲渡や貸与は禁止です。他の割引券やサービス券、株主優待券、食事券などとの併用は不可。現金やポイントなどへの交換、再発行および保証はできません。松弁ネットやモバイルオーダー、電話予約弁当、ドライブスルーでは使えません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部