【なか卯】最大50円引きに。お得なクーポンを公式アプリで配信中。3月1日まで使えるよ。

丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2026年2月24日現在、公式アプリ限定で、「2月得とくクーポン」を配信しています。

対象クーポンはぜんぶで4種類

2月16日から3月1日までの期間に使えるクーポン4つを、公式アプリで配信中です。

1、朝食全品...50円引き

朝食おかずを除く、朝食の全商品が対象です（朝食未販売店舗は対象外）。

なお、朝食うどんを注文した場合、「うどん商品 30円引き」クーポンとの併用はできません。

2、まぐろのたたき丼 全サイズ...50円引き

対象商品はまぐろのたたき丼、まぐろユッケ丼です。

3、はいからうどん 全サイズ...30円引き

対象商品は、はいからうどん、月見うどん、冷やしはいからうどん、はいからうどん（小）セット、冷やしはいからうどん（小）セット、朝食うどんです。

なお、朝食うどんを注文した場合、「朝食商品 50円引き」クーポンとの併用はできません。

4、黒糖ゼリー紅茶ラテ...20円引き

黒糖ゼリー紅茶ラテに利用できます。

いずれのクーポンも、1回の会計に付き3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。

株主優待券、食事券、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。なか卯公式アプリで会計する場合、併用はできません。

クーポン利用期間は、朝食全品に使えるクーポンは3月1日10時59分まで、そのほか3つのクーポンは3月1日23時59分まで。

なか卯に行く予定のある人はクーポンのチェックを忘れずに。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部