【なか卯】最大50円引きに。お得なクーポンを公式アプリで配信中。3月1日まで使えるよ。
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2026年2月24日現在、公式アプリ限定で、「2月得とくクーポン」を配信しています。
対象クーポンはぜんぶで4種類
2月16日から3月1日までの期間に使えるクーポン4つを、公式アプリで配信中です。
1、朝食全品...50円引き
朝食おかずを除く、朝食の全商品が対象です（朝食未販売店舗は対象外）。
なお、朝食うどんを注文した場合、「うどん商品 30円引き」クーポンとの併用はできません。
2、まぐろのたたき丼 全サイズ...50円引き
対象商品はまぐろのたたき丼、まぐろユッケ丼です。
3、はいからうどん 全サイズ...30円引き
対象商品は、はいからうどん、月見うどん、冷やしはいからうどん、はいからうどん（小）セット、冷やしはいからうどん（小）セット、朝食うどんです。
なお、朝食うどんを注文した場合、「朝食商品 50円引き」クーポンとの併用はできません。
4、黒糖ゼリー紅茶ラテ...20円引き
黒糖ゼリー紅茶ラテに利用できます。
いずれのクーポンも、1回の会計に付き3個まで利用可能。デリバリーは対象外です。
株主優待券、食事券、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。なか卯公式アプリで会計する場合、併用はできません。
クーポン利用期間は、朝食全品に使えるクーポンは3月1日10時59分まで、そのほか3つのクーポンは3月1日23時59分まで。
なか卯に行く予定のある人はクーポンのチェックを忘れずに。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部