¹âÍº»Ô¤ÈÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤¬ÌÌ²ñ¡¡Í§¹¥¶¨Äê20¼þÇ¯¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤ÎÍåÃ£À¸¡Ê¤é¤¿¤Ä¤»¤¤¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¿¢¸¶¹¯¹ÀÉû»ÔÄ¹¤È¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¡£Î¾»Ô¤Ïº£Ç¯¡¢Í§¹¥¸òÎ®¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Íå»á¤ÏÎ¾»Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤òº£¸å¤â¿¼²½¤·¡¢ÂæÆü¤ÎÍ§¹¥¤ò¤µ¤é¤Ë²¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¢¸¶»á¤Ï21Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¹âÍº»Ô¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
Íå»á¤Ï¿¢¸¶»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¡¢È¬²¦»ÒÂæÏÑÍ§¹¥¸òÎ®¶¨²ñ¤¬2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¹âÍº»º¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¹âÍº¤Î½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¹âÍº¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¢¸¶»á¤Ï¡¢Î¾»Ô¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òÎ®¤Ï¿®Íê¤È¸ß·Ã´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£Ë¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÛÌ©¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤·¡¢¶µ°éÌÌ¤Ç¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤«¤éÇÀ»ºÉÊ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Þ¤Ç¡¢»ÔÌ±¤ÏÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿¢¸¶»á¤ÎË¬Ìä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¤ÎÃË»Ò¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÉôMAXONS¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¹âÍº»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¢¸¶»á¤Ï21Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¹âÍº»Ô¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
Íå»á¤Ï¿¢¸¶»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¡¢È¬²¦»ÒÂæÏÑÍ§¹¥¸òÎ®¶¨²ñ¤¬2023Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¹âÍº»º¤Î¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¹âÍº¤Î½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¹âÍº¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¢¸¶»á¤ÎË¬Ìä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ëÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¤ÎÃË»Ò¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÉôMAXONS¤âÆ±¹Ô¤·¡¢¹âÍº»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë