24日(火)は、朝から日差しがたっぷりで暖かくなりました。最高気温は、新潟市中央区で14.1℃、上越市高田で12.1℃を観測し、その他も4月上旬並みの暖かさのところが多くなりました。



週末から暖かい日が続いて鼻がムズムズ、目もかゆくてつらい方も･･･日本気象協会は、21日(土)に新潟市でスギ花粉の飛散が始まったと発表しました。



県内もいよいよ本格的な『花粉シーズン』の到来です。

2025年の夏は平年よりも気温が高く晴れの日が多かったことから、2026年は昨シーズンよりも花粉の飛散量が多くなる見込みです。また、日ごとに飛散量も気象条件で変化しますので、こまめに天気予報をチェックして対策をするようにしてください。



さて、25日(水)は各地で傘が必要になりそうです。



◆25日(水)午前9時の予想天気図

日本付近は、低気圧や前線を含む大きな気圧の谷となって、県内にも湿った空気が流れこむでしょう。このため大気の状態が不安定になり、各地で冷たい雨が降りそうです。



◆今後の天気の移り変わり

24日(火)夜9時は各地で厚い雲が広がりますが、まだ大きな天気の崩れはないでしょう。ただ、時間を進めると日付が変わるころには各地で雨が降るでしょう。



25日(水)朝も広く雨雲がかかり、やや雨脚が強まるところがありそうです。その後も、昼ごろまでは雨が降りやすいでしょう。



ただ、25日(水)午後は山沿いは雨雲が残るものの、平地は天気が回復に向かう見込みです。そして、夜は各地で傘いらずの天気になりそうです。



25日(水)は日中も空気がヒンヤリしそうです。



◆25日(水)の予想最高気温

8℃前後の予想で、今日より4℃くらい低いところが多いでしょう。



また、今日とは違って日差しがないため一層空気が冷たく感じられそうです。今日よりも暖かい服装でお出かけください。