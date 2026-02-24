日経225先物：24日19時＝210円高、5万7550円
24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万7550円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては228.91円高。出来高は3468枚となっている。
TOPIX先物期近は3818.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57550 +210 3468
日経225mini 57555 +215 51830
TOPIX先物 3818.5 -2 5116
JPX日経400先物 34565 -5 410
グロース指数先物 723 +3 301
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3818.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57550 +210 3468
日経225mini 57555 +215 51830
TOPIX先物 3818.5 -2 5116
JPX日経400先物 34565 -5 410
グロース指数先物 723 +3 301
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース