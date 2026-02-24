　24日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比210円高の5万7550円と急伸。日経平均株価の現物終値5万7321.09円に対しては228.91円高。出来高は3468枚となっている。

　TOPIX先物期近は3818.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57550　　　　　+210　　　　3468
日経225mini 　　　　　　 57555　　　　　+215　　　 51830
TOPIX先物 　　　　　　　3818.5　　　　　　-2　　　　5116
JPX日経400先物　　　　　 34565　　　　　　-5　　　　 410
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+3　　　　 301
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース