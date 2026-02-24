新潟市東区に『仮想空間＝メタバース』を活用して、子どもたちに学びの場を提供するフリースクールがあります。24日、学校の様子が公開されました。



2025年4月、新潟市東区役所に開設された『開志中等部』。対面の通学とメタバースを使ったオンライン通学の両方を活用したフリースクールです。対象は小学5年生～中学3年生。現在19人が在籍し、24日は14人が実際にスクールを訪れていました。



■2025年4月から利用 高橋みわさん(小6)

「みんな自由に遊んだり勉強したりできるところが良い。友達と話したりしていたい。」



2024年度の県内の小・中学生の不登校は5829人。全国的にも増加しています。

こちらのスクールを利用している保護者は－



■保護者

「学校は(子どもが)行きたくなかったので、ここに通い始めてからは『行きたくない』というのは一回もない。『今日、○○ちゃんがいるから来ていい？』と言われるくらい喜んで通っているので、私もほっとしています。」



学習状況は、在籍する小・中学校に共有され出席の認定を受けられます。



■入澤芽生記者

「タブレットを使って、メタバース教室で職員の方と通話することもできます。」





「アバターを動かしてビデオ通話を始めます。」



メタバースを使って学習を職員がサポート。教員免許を持つスタッフが常駐するほか、スクールカウンセラーなどが進路などの相談にも対応します。



4月には上越にも開校予定。こちらには高等部も設置されます。



■開志中等部・高等部 前田健吾運営管理責任者

「自信がなかったり、やりたいことだったりとか、自分のありたい姿がある子どもたちに対して、こういう道もあるんだよという風に示してあげられるようなそんな居場所でありたいと思います。」