ここ数日、俳優・田中圭の近影が話題を集めている。

「2月23日までに、ピアニスト・清塚信也さんがInstagramに投稿した写真のなかに、田中さんが写り込んでいたんです。清塚さんと田中さんが所属する芸能事務所、トライストーン・エンタテイメントの社長である小栗旬さんの舞台『いのこりぐみ』を観に行ったそうで、小栗さんと田中さん、清塚さんの3ショットがあがっています。舞台への感動をつづりながら、『圭の舞台もまた早くみた〜い!!!』と、田中さんの復活を期待するコメントも残していました」（芸能担当記者）

3ショットに写る田中は、全盛期より頬がふっくら気味になっており、パーカーにライダースジャケットというラフなスタイルだ。小栗の隣に立っているからか、体も全体的に大きく見えた。このところ、メディア出演の情報も聞こえてこず、近影が公開されたのも、2025年の夏ぶりだ。Xでは、田中の近影に、疑問を抱く人々の声があがっている。

《もはや別人。ポーカー1本に集中したほうが。》

《今田中圭何してるの?俳優活動再開して撮影中?それともギャンブル?》

2025年4月、女優・永野芽郁との不倫疑惑が報じられ、身辺が騒がしくなった田中。ともに不倫関係は否定したが、2人のものと思われる生々しいLINE内容も伝えられ、世間からは厳しい視線が向けられた。

田中の出演中だったCMは、次第にフェードアウト。5〜6月には主演舞台『陽気な幽霊』を演じきったが、以降、今日に至るまで、俳優業で公の場に出てくることはなくなった。

「一方で7月には、米ラスベガスで開催された世界的なポーカー大会に突如、出没し、まさかの3位入賞をはたしました。黒いハットに白いマスク、という怪しすぎる出で立ちで登場し、賞金11万5295ドル（約1700万円）を獲得。8月になると、今度はスペインのポーカー大会に出場し、明るい茶髪にパーマ、サングラスという“チャラ男”スタイルへの激変ぶりが話題を集めました。

俳優時代には、黒髪とかわいらしさの残る雰囲気が人気を集めていたので、不倫騒動後の吹っ切れたかのような出で立ちとはギャップが大きく、戸惑う声も多く聞こえました。不倫騒動にギャンブル好きのイメージも加わり、これまでとはまた違ったイメージがつきつつあります。今回、健在ぶりを見せた田中さんですが、今後、どういった復帰の仕方をするのか、疑問が持たれています」（前出・芸能担当記者）

多大な迷惑をかけた、所属事務所の社長でもある小栗の舞台を、田中はどのような気持ちで見届けたのか。