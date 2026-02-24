市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

手取川から水道水を引いている石川県白山市の鶴来浄水場で今月10日、取水口で油の混入が確認され、県内13市町への水道の供給が一時停止されました。石川県が安全性を確認して4時間半後に再開されましたが、県内の水道水の4割を占める手取川の水の供給が途絶えたら、深刻な影響が出ることが明らかになりました。





そこできょうのテーマはこちらです。

野口さん：

「石川潤す手取の水 安全性は大丈夫か」。石川県内の水道水は、県が行う水道の供給事業、略して「県水」と言いますが、これを中心に、各市・町単位でも地下水やダムなどの水を水道水として家庭や企業に供給しています。

市川：

石川県が運営する鶴来浄水場は、最も規模の大きい県水を供給する中心施設なんですね。



野口さん：

県水は、南は加賀市から北は七尾市の能登島まで、1日あたりの最大給水量は24万3860立方メートルです。これは石川県内の水道施設の1日の給水量の約4割を占めています。

野口さん：

各自治体別で県水の比率を見ると、内灘町が97％で一番多く、七尾市、羽咋市、津幡町が50％を超え、金沢市も約45％と、かなりの割合を占めています。鶴来浄水場では、取り入れた水は約6時間かけて浄化し飲み水になりますが、取水口で1リットル当たりの油の量が1ミリグラムに達した場合に、検知器のアラームが鳴ります。この日はアラームを受けて、取水口に職員が出向いて油の臭いを確認し、取水を止めました。

市川：

やがて油の濃度が下がったため供給を再開し、大事には至らなかったんですよね。



野口さん：

その後、16日に浄水場の上流にある手取川支流の事業者から、石川県に油漏れ事故があったとの報告があり、100リットルほどの油が流出したとみられていて、調査を進めているということです。



では、1つ目の目からウロコです。「命を守る大動脈 送水管が県内縦断」。

野口さん：

よく「日本人は、水と空気はタダだと思っている」と言われるように、私たちはあまり意識せずに、質の高い水を生活の中で使っていますが、能登半島地震では送水管の破損が相次いで、大規模な断水がライフラインの復興を妨げました。今回、断水の予定が発表された金沢市では、その日の夜、店の飲料水が品薄になるパニック的な動きもみられ、関係する市や町も給水所の設置や電話対応などに追われました。

能登半島地震を機に、石川県では、県水の送水管を2系統にして耐震化を進める事業を急ピッチで進めています。県水の送水管は延長184キロで、約7割が40年以上経過し、老朽化が進んでいます。これを2本にして、1本にトラブルがあっても、もう1本でカバーする。カバーしている間にメンテナンス をするという体制を作るということなんですね。送水管の設置は難工事が多く、スタッフが巨大な管を少しずつ継ぎ足しています。目につきにくい作業ですが、油の混入を機に、地道な作業を経て、安全な水が届けられることを知ってほしいですね。



では、2つ目の目からウロコです。「水はジオの生命線 世界認定に影響は？」。

野口さん：

こうした安全な水を届ける努力と同時に、水そのもののクオリティーを守る努力も大切だと思います。油の混入が確認された手取川は、何といっても、白山手取川世界ジオパークを形成する生命線です。「美しい水の旅がもたらす豊かな自然の恵み」をコンセプトの柱とするだけに、世界ジオパークの再認定の審査を間近に控えて、その影響が懸念されます。加えて最近、白山市では、工場などの敷地の地下水から有害物質が相次いで検出されるなど、環境問題が浮上しています。



市川：

白山市などでは、付近の住民に注意を呼びかけ、影響についても調査中ですね。

野口さん：

これらに関連性はないんですが、連続して起きた水質・土壌汚染問題は、ジオパークにマイナスのイメージを与えかねません。自然を守り、生活に生かす地元の熱量も、ジオパーク認定に大きな比重を占めるだけに、一連の問題を契機に、環境への意識を一段と高めることも大切だと思います。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。

