七尾湾の冬の味覚の一つ「ナマコ」。地元の名物を子どもたちにも知ってもらおうと24日、石川県七尾市の小学校で特別授業が行われました。



石川県内随一のナマコの産地である七尾市石崎町。



毎年、子どもたちにも地元の名産品について知ってもらおうと、能登なまこ加工事業協同組合などが授業を行っています。

「出てきた。うえ～ デカ！！」



授業には5年生18人が参加し、水揚げされたばかりのナマコの調理風景を見学したり、クイズなどで能登のナマコについて学びを深めていました。





濃厚な磯の香りが特徴の高級珍味「このわた」をはじめ、加工されたナマコを実際に食べ、地元の自慢の味を味わいました。

児童は：

「うっま、めちゃくちゃうめえ」

「自分が思ってたのはコリコリすると思ってたけど、感触が意外と弾力がある感じなのがびっくりしました」



能登なまこ加工事業協同組合・杉原 省 理事長：

「最近のナマコの結構触れているというか、怖がらずに親しんでもらってる」



温暖化や漁業関係者の高齢化などが原因で、能登なまこの漁獲量は年々減少する傾向にあるということですが、組合関係者は、今回の特別授業を切っ掛けに地元の子どもたちが能登のナマコに興味を持ってくれれば、と話していました。

