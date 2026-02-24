TBS系「ひるおび」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションで、ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の“謎の技”が話題になっている。2014年ソチ大会で木原とペアを組んで出場した高橋成美さんが、23日に放送したTBS系「ひるおび」でこの技に対し一言。スタジオが笑いに包まれた。

りくりゅうはエキシビションで、華麗さと力強さが共存した演技をみせていたが、時折豪快な技も。木原が三浦の足を持って逆さまに回転したり、豪快に振り回したりする場面もあった。

豪快すぎるりくりゅうの技に中継を見ていたネット上のファンも「これはマジで見た目の1億倍大変だし怖い」「エキシビションでしか見せられない大技」「見てる方が怖かった。着地どうすんの？？って思ったけど、綺麗に決まって凄い」と衝撃を受けていた。

同番組に出演した高橋さんは例の技に入ると、「この技は本当に凄いです。2人の滑っていく方向がまったく一緒じゃないと大変な事故に繋がるんです」と説明した。三浦の足を持って逆さまにして回転させる技には「これは魚を干してる」と一言。思わぬ表現にスタジオからは笑いが漏れた。

最後に高橋さんは「圧倒的な信頼感。ペアで一番大切なことは余計なことをしない。その信頼があるから自分の動きができる」と2人の信頼関係に称賛を送った。



（THE ANSWER編集部）