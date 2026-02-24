ベシアはスプリングトレーニング中にライブBPで大谷と“対決”

ドジャースのアレックス・ベシア投手が23日（日本時間24日）、オープン戦登板後に囲み取材に応じた。スプリングトレーニング中には大谷翔平投手とライブBPでの“対決”が実現。対戦後に交わした会話内容を明かし、SNSで見かけたファンの提案に対して真っ先に「No thank you!（ノーサンキュー！）」と拒否し報道陣を爆笑させた。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式X（旧ツイッター）が、インタビューに応じる左腕の様子を公開。「ショウヘイ相手に投げたライブBPの楽しさはどの程度でしたか？」と聞かれると「楽しかったよ。ああいう形で競い合うのは、しばらくぶりだった」と喜んだ。

大谷から空振りを奪い、「うぉぉ！」と咆哮するシーン見られた。対戦後の会話では「腕の出方など、いくつか彼に聞きました。ストレートとスライダーについてなどもね」と“吸収”した様子だ。

さらに「面白かったのは、誰かがXで、『今度はベシアを打席に立たせてショウヘイと勝負させろ』と書いていたことですね。『絶対にやらないよ』と思いました。僕はずっと投手側にいます。とにかく、今日は良かったですよ」と笑っていた。（Full-Count編集部）