タイBLリメイクドラマ、後輩・仁（植村颯太）からの強引アプローチ・不意打ちキスに「最強口説き文句」「破壊力抜群の去り際」の声【The Boy Next World】
【モデルプレス＝2026/02/24】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（毎週日曜FODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第7話が、2月22日に配信された。植村颯太と中山脩悟のシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】タイBLリメイクドラマ、開始5分で強引キスからのベッドシーン
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・鴻上沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
楓の父の命日。例年、1人で父の好物を買いに回る楓だったが、今年は沙羅が同行する。買い物を終え実家へと向かった2人。静かな時間の中で、楓はこれまで胸の奥にしまい込んでいた孤独や悲しみを、沙羅の前で初めてさらけ出した。
同じ頃、沙羅に呼び出された飯村大河（中山）が待ち合わせ場所へ向かうと、そこにいたのは沙羅ではなく、楓の親友で後輩の叶野仁（植村）だった。仁の強引なペースに巻き込まれる形で、2人は映画館デートをすることに。
鑑賞後、次回の約束を取り付けようとする仁に対し、大河は「行かない」とそっけない態度を貫く。足早に立ち去ろうとする大河だったが、仁はひるむことなく先回りして大河の前に立ちはだかると、突然唇を奪った。呆然とする大河をよそに、仁は「これでも口説いてるんで。じゃあまた月曜」と爽やかな笑みを残し、颯爽と去っていった。
仁が放った「これでも口説いてるんで」という一言と、鮮やかな不意打ちキスに、視聴者からは「後輩からの強引なアプローチ良すぎ」「仁くんの男気が爆発した」「爽やかすぎて逆に色っぽい」「最強口説き文句」「破壊力抜群の去り際」といった絶賛のコメントが殺到している。（modelpress編集部）
情報：FOD
【Not Sponsored 記事】
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗W主演「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」
◆「ボネクワ」楓（濱屋拓斗）の父の命日 沙羅（南雲奨馬）が寄り添う
◆「ボネクワ」仁（植村颯太）が大河（中山脩悟）に強引キス
◆「ボネクワ」後輩・仁（植村颯太）の"不意打ちキス"に視聴者悶絶
