飼い主さんにかけてもらった毛布を被ったまま歩いてきて…？まるで冬場の人間さながらのほほえましい光景は19万7千回を超えて表示され、1万5千件のいいねが寄せられることとなりました。

毛布が落ちない奇跡の瞬間

X（旧Twitter）アカウント『@poccyaneko217』に投稿されたのは、毛布をかけてもらった猫ちゃんが、その毛布をすっぽり被ったまま歩き出すという、なんとも愛らしい姿です。写っているのは、2022年2月に動物愛護センターからお迎えされたシャムミックスのかわいい男の子。

この日、飼い主さんがふと見てみると、猫ちゃんが毛布を被ったまま水飲み場まで移動し、水分補給をしていたのだそうです。背中にふわりと乗った毛布を落とすことなく、絶妙なバランスを保ちながら水を飲む姿は実に愛らしい限り。寒い季節になると現れるという“毛布猫”の姿は、飼い主さん宅のかわいすぎる冬の風物詩なのでした。

温活は大事です

ほかの投稿では、毛布にくるまりながらごはんを食べる様子も披露してくれている猫ちゃん。体をあたためながら食事をすることもあれば、ときには食べることよりも眠ることを優先することもあるのだとか。どんなときも体を冷やさないようにする姿勢は、私たち人間も見習いたいものです。

マイペースに日々の暮らしを楽しむ猫ちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@poccyaneko217』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「毛布にくるまって移動するなんてかわいすぎる！」「大抵脱いじゃうのにえらいですね」「人間も冬場にはよくこういう移動をしがちですよねw」「頭のいい子ですね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

