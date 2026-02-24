公園でいろんな人にハイタッチして可愛がられていた野良猫さん。現在の姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で3万回以上再生され、「お外でハイタッチして家族にしてもらう人選んでたのかなー」「涙が止まりません」「幸せになってね♡」などの声が寄せられました！

【動画：公園で『ハイタッチ』をして『可愛がられていた野良猫』が…激変した『現在の様子』】

公園でみんなでハイタッチする猫

Instagramアカウント「Ritsu Haru(元burger kebab)(@yokosukakyoudai)」さまは、7匹の元保護猫ちゃんたちと暮らす飼い主さんの暮らしを紹介しています。

今回紹介するのは、そんな猫ちゃんたちの1匹「ぶーちゃん」のお話です。ぶーちゃんは前々から投稿者さまの近所の公園に出没し、公園にいるみんなとハイタッチをしていた人懐っこい野良猫さんだったといいます。

手を差し出すと……

なんと「おて」をしてくれるのです！さらに、手を目の前に掲げると……

なんとハイタッチまでしてくれるのです！誰に教わったのか、はたまたご飯をもらうために習得したのかはわかりませんが、投稿者さまが出会ったときには、すでに公園のみんなとハイタッチをしていたというぶーちゃん。

現在の猫さんは…

そんな公園でみんなから愛されていたアイドル・ぶーちゃんの現在はというと……

なんと投稿者さまのおうちの猫さんに仲間入り！ハイタッチをお願いしてみると……

なんと手の匂いを嗅ぎつつも、ハイタッチせずに顔をスリスリとすり寄せるぶーちゃん！なんて可愛らしいのでしょう。

飼い主さん曰く、もしかすると公園ではご飯をもらうための手段としてハイタッチしていただけなのでは？とのこと。今でも気分でハイタッチしてくれることはあるそうですが、心から安心できるおうちに迎えられて、顔をスリスリと甘えたくなる日もあるのかもしれませんね！

家猫ライフを満喫する姿に称賛の声

公園でみんなのアイドルをしていた野良猫から、おうちで甘えることを知った家猫さんになったぶーちゃんの姿は、Instagramでも大きな話題に！

投稿には「お外でハイタッチして家族にしてもらう人選んでたのかなー」「涙が止まりません」「幸せになってね♡」「幾多のハイタッチをし飼い主様に繋がったのかと思うと感慨深いです」などの声が寄せられています。

現在のぶーちゃんの様子は、Instagramアカウント「Ritsu Haru(元burger kebab)」さまでご覧いただけます。他の猫さんたちと仲睦まじく過ごす様子にほっこり癒されてくださいね。

ぶーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

