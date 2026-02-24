「まさか５大ドームツアーとは……」関係者も驚いた、『嵐』ラストコンサートの“裏側“

売り出したチケットは70万枚

3月13日に開幕を控えている『嵐』のコンサートツアー。相葉雅紀（43）、大野智（45）、櫻井翔（44）、二宮和也（42）、松本潤（42）の５人が揃うのはラストということもあり、ファンによるチケット争奪戦は熾烈を極めた。

「現在、嵐のファンクラブ会員は300万人を超えています。売り出したチケット枚数は70万枚といわれており、競争率は5倍ほど。運よくチケットを獲得したファンは、喜びをかみしめているのではないでしょうか」（女性誌記者）

1月13日に第一次当選者が発表されると、ファンたちの悲喜こもごもがSNSであふれた。ジュニア時代から嵐を応援している60代の女性ファンは、本サイトの取材に対し、

「チケットを申し込む際、場所と日時の希望を書かず、“どこでも行きます”という気持ちで応募しました。やはり競争率が一番低いと思われる札幌ドームのチケットが当たりました。当選の知らせがきてすぐに飛行機とホテルの手配をしようとしたのですが、すぐに値段が倍以上に上がっていましたね。それだけで10万円以上かかりますが、嵐に会えるなら安いものです」

とチケット獲得の喜びを語ってくれた。

3月13日の札幌ドームを皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪を巡り、5月31日の東京ドームで千秋楽を迎える。

アリバイ的にやって終わりかと

それにしてもここまで大がかりなラストツアーを行うことに、ある音楽関係者は驚きを隠さない。

「旧ジャニーズ時代であれば、どのグループが使うとか関係なく、事務所として何年も前からドームなどのコンサート会場を押さえてありましたから、比較的スムーズにできたでしょう。ですが、個々がエージェント契約になった今、日程調整などを考えると、そんなことが難しくなった。それだけに、嵐がこれだけ大規模なツアーをするというのは、正直、驚きましたね」（レコード会社関係者）

‛20年末にグループの活動を休止した嵐。‛24年4月には株式会社「嵐」設立をしてから、ドームツアーを行うまで約2年かかったウラには、事務的な調整が必要だったようだ。

「昨年5月に来春にラストツアーをすることを発表した際、まだツアーの内容は明かされていませんでした。嵐としての活動を休止しても、ファンクラブの会費を払い続けてくれた人たちに対し、アリバイ的に東京ドームや国立競技場で２日間くらいライブをやって終わりだと思っていました。ですが、フタを開けたら札幌から福岡まで５大ドームツアーでしょ。“この規模でやるんだ”って、本当に驚きました」（前出・レコード会社関係者）

関係者も驚くほど、大がかりなラストツアーとなった嵐。そこに透けて見えるのは、ファンへの思いだ。

「チケットは‛25年6月2日以前にファンクラブに入会している人のみ応募ができるようにしたことなど、嵐を支え続けたファンに対して、最後のパフォーマンスを見せたいという気持ちが強いのでしょう。実際、NHK『紅白歌合戦』をはじめ、昨年末に行われた大型音楽番組からオファーがあったものの、どこにも出演しなかったのも、ずっと支えてくれたファンだけにパフォーマンスをみせたいという思いが強いのでしょうね」（テレビ局関係者）

ラストツアーだけで収益が300億円とも500億円ともいえる嵐。まさに規格外ともいえる国民的アイドルのファイナルステージは、どんなものになるのだろうか――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）