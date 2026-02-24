『ズートピア２』国内興収が150億円突破！ 入プレ第8弾は日本限定“パロディ広告ステッカー”に決定
ディズニー・アニメーションの映画『ズートピア２』の国内興行収入が150億円を突破し、洋画として史上最長の12週連続No.1に到達した。これを祝し、入場者プレゼント第8弾“パロディ広告ステッカー”の配布が決まった。
【写真】入プレ第8弾の日本限定“パロディ広告ステッカー”
公開直後から幅広い世代の観客を魅了し続け、公開12週目の週末興行収入ランキングでも洋画No.1を獲得、洋画としての史上最長となる12週連続No.1に到達した。国内興行収入はついに洋画映画としては2014年の『アナと雪の女王』以来12年ぶりに大台の150億円を突破し、新海誠監督の映画『すずめの戸締まり』を超えた。2月23日時点で、国内興行収入152億4385万円、国内動員数1117万人を記録している。
これほどのロングランを記録している要因のひとつにあるのが＜ズートピア＞のユニークな世界観。動物たちが人間と同じように電車や自動車に乗り、流行のファッションに身を包んで暮らす＜ズートピア＞では、サイズや生態がまったく異なる動物たちが、エリアを分け合ったり、同じ空間内でルールを守ったりしながら共に暮らしている。
そして、＜ズートピア＞最大の謎を解き明かそうとする中で、絆を試されていくジュディとニックの物語も、“デトックスになる”と反響を呼んでいる。
この度、国内興行収入150億円の大台突破を祝して、入場者プレゼント第8弾の配布が決定。2月28日より、日本でしか手に入らない「超メガヒット記念!!『ズートピア２』パロディ広告ステッカー」が数量限定でプレゼントされる。
実在する企業やブランド、映画作品などを“ズートピア化”したパロディが本編内に多数登場する本作。日本国内のプロモーションでも、そんな『ズートピア２』らしい遊びゴコロ溢れる企画が、“日本全国ズートピア化計画”として多数展開されてきた。今回、その中でも特に人気が高かった企画のひとつ、日本に実際にありそうな“あるある広告”を“ズートピア化”したパロディー広告9種がステッカーとなって登場。
ジュディとニックと共にズートピア中を旅することとなるビーバーの配信者ニブルズは旅行会社、ズートピアの創設者一族の御曹司オオヤマネコのパウバートは何やら怪しげな不動産会社、ドーナツが大好きな癒し系チーターのクロウハウザーはドーナツショップ、普段の動きが驚くほどスローペースなナマケモノのフラッシュは「電波が遅すぎる」クセつよな通信会社…というように、ズートピアで暮らす個性豊かなキャラクターたちの個性が反映されたスペシャルなパロディー広告となっている。サイズも縦157.5mm×横218mmと存在感抜群だ。
映画『ズートピア２』は公開中。
