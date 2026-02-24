北国美人フリーアナ・塩地美澄、もこもこワンピース姿に反響
フリーアナウンサーの塩地美澄が23日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露すると、ファンから「素敵です」「魅力的！」といった声が寄せられた。
【写真】塩地美澄、グラビアで癒しボディを披露
塩地が投稿したのは自身のオフショット。写真には、スタイルが強調されたタイトなワンピース姿で佇む塩地の笑顔が収められている。投稿の中で塩地は「花粉症の方は対策されていますか？？本格シーズン前の準備もカギなのでしょうね」とつづり「それにしても今シーズンひどく感じませんか…？」とコメントしている。
彼女のワンピース姿にファンからは「素敵です」「かわいいですよ」「すべてが最高！魅力的！」などの反響が寄せられている。
■塩地美澄（しおち みすみ）
1982年6月26日生まれ。北海道出身。2006年、秋田朝日放送に入社。2014年3月末に同局を退社すると、以降はフリーアナウンサーとして活躍。2016年にはグラビア活動にも進出し、多数の写真集やイメージビデオも発表している。
引用：「塩地美澄」インスタグラム（＠misumi.shiochi.official）
