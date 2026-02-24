◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）

前走の阪神Ｃをレコードで制したルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が好仕上がりだ。全休日明けの２月２４日は栗東・坂路をキャンターで元気いっぱいに駆け上がった。吉松助手は「放牧でリフレッシュして、特に疲れもなく順調だよ。問題なく来ている」と笑みを見せた。

２月１９日は鮫島克駿騎手を背に、栗東・坂路を単走。豪快な脚取りで加速ラップを刻み、５１秒６―１１秒６で駆け抜けた。ラスト２ハロンの１１秒７―１１秒６はこの日の一番時計（ラスト１ハロンは１位タイ）で時計的にも抜群の動きで好調ぶりが伝わる。

中山芝１２００メートルは２４年にスプリンターズＳ・Ｇ１で３番手から押し切った舞台。「Ｇ３にしては相手がそろっているけど、勝っているところだからね」と同助手も期待を込める。「ずっと状態は良かったし、結果が出てなかったのはスタートが出なかっただけ」。持ち前の先行力と持続する末脚を武器に、高松宮記念へ弾みをつける。