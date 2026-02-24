オリックス・山下舜平大投手（２３）が、２５日のロッテ戦（ＳＯＫＫＥＮ）でカットボールの「解禁」を予告した。２３日、宮崎キャンプの休日を返上し、寺西とキャッチボールなどで調整。２６年初となるＮＰＢチームとの対戦に向け、「（相手打者の）変化球の反応だったりというのは、ちょっと違うと思う。そういうところはよく見ていきたい」と、やるべきことを明確にした。

今季初実戦となった１８日の練習試合・サムティ戦（同）では、２回無安打無失点、１奪三振。最速１５３キロの直球とカーブ、フォークを確認した一方、オフから習得に励んできた１４０キロ台後半の「スラッター」に近い新球カットボールは投げずに終わった。「試していきたい。一番は自分がやっていることを、どれだけ表現できるか」と試投を宣言した。

今キャンプでは、２５年まで苦しんだ腰に負担のかからないフォームを反復練習。「けがをしないフォームで投げながら、今まで以上のボールを投げなければ」と試行錯誤中だ。「まだ今は（試合中に）考えていいと思う。シーズンに向けて、徐々に（フォームへの意識が）薄れていくのが理想」と、うなずいた。

宮城と曽谷がＷＢＣに出場するため、岸田監督は開幕投手を「未定」と強調。ライバルとなる九里も順調だが「現時点ではまだ誰一人、投げるポジションは言われていないと思う。最初の開幕戦に合わせていくのは、先発としては当然」。２３年以来の大役も見据え、調整のペースを上げていく。