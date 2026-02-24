「JUMP SHOP大阪梅田店」リニューアルオープンへ 『ONE PIECE』『カグラバチ』の限定グッズ予告
集英社公認オフィシャルライセンスショップ「JUMP SHOP大阪梅田店」が、2月27日にリニューアルオープンする。
【画像】「JUMP SHOP大阪梅田店」『ONE PIECE』『カグラバチ』の限定グッズ
以前と同じHEP FIVE 6Fに店を構え、「楽しい、おもしろい、心地よい」をショップコンセプトに、『ONE PIECE』、『SAKAMOTO DAYS』、『アオのハコ』、『カグラバチ』、『魔男のイチ』など「週刊少年ジャンプ」の人気作品を中心とした原作商品をはじめとするキャラクターグッズがそろう。
リニューアルオープンを記念して、『カグラバチ』の「千鉱」「薊」「漆羽」「座村」をデザインしたフェイスタオルに、大阪梅田店先行販売カラーのレッドと大阪梅田店限定販売カラーのイエローが登場するほか、大阪梅田店限定商品として『ONE PIECE』のダイカットステッカーを販売。
また、JUMP SHOPアプリのポイントで交換できる特典に、大阪梅田店でしか交換できない『カグラバチ』の限定アクリルプラークミニが登場。さらに、オープン日から3月1日まで、JUMP SHOPアプリのポイントが2倍になるキャンペーンを実施する。
■「JUMP SHOP大阪梅田店」
所在地：HEP FIVE 6F（大阪府大阪市北区角田町5-15）
営業時間：11：00〜21：00 ※施設に準ずる
※1月13日〜2月26日はリニューアル準備期間のため休業。リニューアルオープンの際、入場制限を行う場合あり。
